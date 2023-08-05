سعر الذهب اليوم السبت في منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكم؟

استقر سعر الذهب اليوم السبت 8-5-2023 في مصر، بمنتصف التعاملات اليومية، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين، لذا توضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بمنتصف التعاملات 2469 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف أعيرة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2160 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1851 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2263 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم 1440 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات 17280 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.