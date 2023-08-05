أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ

سجَّلت أسعار سبائك الذهب، اليوم، في مصر استقراراً ملحوظاً، وذلك تزامنا مع ثبات أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث تراجعت أسعار السبائك الأسبوع الماضي بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وأوضحت الشعبة أن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم يبلغ 12734 جنيها، وسبيكة الذهب 100 جرام تسجل 254173 جنيها، فيما تسجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 اليوم السبت 25468 جنيها.

كما تسجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما 50855 جنيها ويبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 داخل محلات الصاغة 13730 جنيها ويبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 اليوم السبت 26556 جنيها فيما تسجل سعر السبيكة 50 جراما عيار 24 اليوم 127087 جنيها.

سعر سبيكة الذهب عيار 31.10 جرام

وعن سعر سبيكة الذهب 31.45 جرام عيار 24 تسجل داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 80630 جنيها كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 79079 جنيها.