مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023.. اعرف مجموعك مناسب لها أم لا

منذ اللحظة الأولى من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة الكليات المتاحة لهم كل حسب مجموعه، ومع بدء تنسيق المرحلة الأولى اليوم وإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على مجموع المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات الخاصة بهم، يهتم الكثير منهم بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023، إذ يهتم العديد منهم بالكليات التي تتيح لهم مجالا واسعا من العمل بعد التخرج.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى التي بدأت اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، ويتساءل العديد منهم عن مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، والتي جاءت وفق التحليل الإحصائي للمجمع التكراري بنسبة 65.1%.

مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023

وحدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 للشعبة الأدبية وشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، بواقع 65.1%، إذ يستطيع طلاب تلك الشعب الحاصلين على مجموع تنسيق المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم الأولى باختيار كلية التجارة، مع ضمان حصولهم عليها، إذ أنهم يتخطون المجموع الذي تقبل منه كلية الحقوق.

مؤشرات تنسيق كليه الحقوق 2023 علمي علوم

ويهتم طلاب علمي علوم للثانوية العامة 2023 بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 حتى يتمكنوا من معرفة موقفهم وفق المجموع الخاص بهم، إذ ينتظر الطلاب الحاصلون على مجموع أقل من تنسيق المرحلة الأولى بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية والثالثة، وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 علمي علوم 65.1%.

مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 علمي رياضة

كما يسعى طلاب علمي علوم للثانوية العامة 2023 بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 حتى يتمكنوا من الالتحاق بها مع بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية والثالثة، وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 علمي رياضة 65.1%.