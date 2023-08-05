جامعة أسوان تستعد لاستقبال طلاب الثانوية لتسجيل رغبات مرحلة التنسيق الأولى

بدأت جامعة أسوان استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لمرحلة التنسيق الأولى لعام 2023 لتسجيل رغباتهم، وصرح الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، بأن الجامعة قامت أعدت كل إمكانياتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى وتلبية رغباتهم في التحاقهم بالكليات.

مقر الجامعة بمنطقة صحاري يتلقى رغبات الطلاب

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا براحة الطلاب وعدم تحميلهم أعباء السفر، ولذلك تم توفير مقر الجامعة الرئيسي في صحارى وهو المبنى الإداري القديم بالحرم الجامعي.

من جانبه أشار الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكة بالجامعة، إلى أن المرحلة الأولى للتنسيق تأتي مع توفير جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عمليات التنسيق بالجامعة.

وأكد «عيد»، أن هناك عدد من الإرشادات الهامة للطلاب أن يحضروا المستندات المطلوبة لعملية التنسيق، وتشمل البطاقة الشخصية وشهادة النجاح للثانوية العامة.

استعدادات خاصة لضمان سلامة الطلاب

واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وتيسير عملية التنسيق في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أسوان.

وتتيح المنصات الإلكترونية المتوفرة على موقع الجامعة الرد على استفسارات الطلاب حول عملية التنسيق ومعرفة الكليات المتاحة في جامعة أسوان، التي تضم 19 كلية ومعهد.