إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة

توافد طلاب الثانوية العامة على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والتي ستسمر على مدار 5 أيام، حيث تم تجهيز5 معامل حاسب آلي لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر، وعمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب.

112 ألف طالب يسجلون رغباتهم في مكتب التنسيق بالمنصورة

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مكتب التنسيق استقبل الشريحة الأولى والناجحين في الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم.

وأكد «الطنطاوي» أن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وجه بفتح مكاتب التنسيق في الجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى الذي يبلغ عددهم 112 ألف طالب وطالبة، ويبلغ الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة، وشعبة علمي رياضة أو الشعبة الهندسية 342 درجة، وشعبة الأدبي 289.5 درجة.

إقبال كبير من الطلبة في أول أيام التنسيق

وأكد وجود إقبال كبير على مكتب التنسيق في أول أيامه، وهو مؤشر جيد ويدل على حرص الطلاب على تسجيل رغباتهم في الساعات الأولى حتى يستفيدون من إمكانية تعديل رغباتهم في أي يوم من أيام المرحلة الأولى قبل نهاية تسجيل الرغبات، موضحا وجود إقبال على التسجيل في كليات الطب والهندسة لطلبة الشعبة العلمية، وكلية التربية والتربية للطفولة لطلبة الشعبة الأدبية.

3 مراكز للتنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة

وأضاف مدير مكتب التنسيق، أن جامعة المنصورة قامت بعمل استعداداتها على أكمل وجه لاستقبال الطلاب، حيث يوجد 3 مراكز للتنسيق الإلكتروني وهي المركز الرئيسي يوجد في المدينة الجامعية للطالبات في شارع جيهان، ومركز في كلية الصيدلة، ومركز في كلية التربية، وكلها مزودة بقاعات مكيفة ومنظمة وتقدم الدعم الفني والمساندة للطلاب لاجتياز مرحلة التنسيق الإلكتروني بنجاح.