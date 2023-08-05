مصاريف جامعة المستقبل 2023 قبل بدء التنسيق.. اختر الكلية المفضلة

تستعد الجامعات الخاصة والدولية لتنسيق العام الدراسي الجديد 2023- 2024، لاستقبال دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام ويرغبون في استكمال تعليمهم بالجامعات الخاصة.

مصاريف الدراسة في الجامعات الخاصة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، خاصة طلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن»، مصاريف الدراسة بجامعة المستقبل، التي أعلنت رسميا عبر مواقعها، وذلك تزامنا مع بدء أعمال التنسيق غدا.

مصاريف جامعة المستقبل 2023

وجاءت مصاريف جامعة المستقبل على النحو التالي:

- كلية طب الأسنان: 180 ألف جنيه

- كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

- كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

- كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

الجامعات الخاصة المعتمدة

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة المعتدة عددها 27 جامعة، وتأتي على النحو التالي:

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة سيناء.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة النهضة ببنى سويف.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة بدر.

- جامعة حورس.

- جامعة المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.

- جامعة الحياة.

- جامعة مايو.