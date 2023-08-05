إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الأوسطي بحلوان

شهد الطريق الأوسطي بالقرب من عزبة الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان حادثا مأساويًا، حيث أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة بشكلٍ مفاجئ، ودفعت هيئة الإسعاف والطوارئ بسيارتين لنقل المصابين لمستشفى النصر لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

ورد للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بعزبة الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وعززت هيئة الإسعاف والطوارئ بسيارتين لنقل المصابين لمستشفي النصر لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

استعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية المصابين في الحادث لسماع أقوالهم وانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة وإعداد تقرير وافٍ عنها.

حادث آخر في نفس المكان

وفي وقت سابق شهد الطريق الأوسطي في ذات المكان حادث انقلاب سيارة، ما تسبب في إصابة 7 ركاب، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لعلاجهم.