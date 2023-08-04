مصرع طفل في حادث سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه بحادث تصادم بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق فرعي بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو جاد الكريم ع م، سن 18 عاما سائق ومقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافه واصطدامه بدراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو، عبد الرحمن م م سن 11 عاما ومقيم بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي برديس المركزي وأفادا قائد السيارة وشقيق المتوفى المدعو، عبد البادي م م ا سن 17 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما جاء بالفحص واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.