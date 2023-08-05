إصابة مسن على المعاش في حادث سير بالجيزة

أصيب مسن على المعاش بإصابات خطيرة في حادث تصادم بشارع ثروت بالجيزة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين

تلقي اللواء احمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول مصاب إثر حادث سير بشارع ثروت.

معاينة الشرطة

وانتقل المقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير دراجة نارية يقودها مسن على المعاش 65 سنة مصاب اشتباه نزيف بالمخ والحالة العامة سيئة اصطدمت به سيارة أجرة قيادة سائق 35 سنة من الخلف مما أدى إلى سقوط المصاب وإصابته، تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج ، وتم التحفظ على السيارة الاجره وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.