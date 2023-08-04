إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث سير على «صحراوي بني سويف الغربي»

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، وجرى ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة مصطفى أحمد توفيق 44 عامًا، مصابًا بكسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، هبة محمد أحمد 35 عامًا، مصابة بجروح وسحجات، جهاد محمد أحمد 23 عامًا، طالبة، مصابة بجرح قطعي بالجبهة، ترتيل مصطفى أحمد 9 أعوام، طالبة، جروح وسحجات، تمني مصطفى أحمد 4 أعوام، جرح قطعي بالجبهة، ريتاج مصطفى أحمد 12 عامًا، سحجات وكدمات، جميعهم مقيمون في محافظة أسيوط.