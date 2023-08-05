محمد رمضان لـ هالة صدقي: اللي ممثلش معاكي ما مثلش

وجّه الفنان محمد رمضان التحية للفنانة هالة صدقي، خلال حضورها إحدى حفلاته، والتي نشرت صدقي مقطع فيديو منها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقال رمضان خلال الفيديو: «أمي حياتي يا صفصف الممثلة العظيمة هالة صدقي، اللي ممثلش معاكي ما مثلش»، لترد هالة صدقي مازحة بصوت عالٍ «قلب أمك».

وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو قائلة: «حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا».

مسلسل جعفر العمدة

وشارك الثنائي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة حيث جسدت هالة صدقي دور صفصف والدة جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.