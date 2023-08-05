محمد رمضان يوجه رسالة لـ هالة صدقي في حفله الغنائي (فيديو)

وصف الفنان محمد رمضان، الفنانة هالة صدقي، بأنها من أعظم النجمات في الوسط الفني، موجهًا رسالة لها بتأكيده أن الفنان الذي لم يقف أمامها يومًا في أي عمل فني، لن يستمتع بالتمثيل، وذلك خلال حفل له قام باحيائه في حضورها ووسط تصفيق الجمهور.

ونشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من أحد حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله «أمي حياتي يا صفصف»، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ «قلب أمك».

محمد رمضان يعبر عن سعادته بالتعاون مع هالة صدقي

وأضاف محمد رمضان: «من لم يُمثل أمامك يبقى ممثلش، الممثلة العظيمة الفنانة هالة صدقي». وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو الذي نشرته عبر انستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

مسلسل جعفر العمدة

وعرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، مسلسل جعفر العمدة، وجسدت خلاله هالة صدقي شخصية الملكة صفصف والدة محمد رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على القنوات الفضائية ومنصة WATCH IT.