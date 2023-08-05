بالأرقام.. «هنيدي» يتفوق على محمد رمضان في إيرادات شباك التذاكر

تفوق الفنان محمد هنيدي على محمد رمضان في دور العرض السينمائي، لليوم الثالث على التوالي، بفارق يتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات، والصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات الفيلمين

ونجح فيلم محمد هنيدي «مرعي البريمو»، والذي يجمع توقيع المخرج سعيد حامد، في تحقيق إيرادات يومية، أمس الجمعة، بلغا مليونا و765 ألف جنيه، بينما سجل فيلم «على الزيرو» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد جمال العدل، إيرادات بلغت مليونا و171 ألف جنيه.

ووصل إجمالي ما حققه فيلم «مرعي البريمو» على مدار 3 أيام في دور العرض السينمائي 4 ملايين و468 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «على الزيو» خلال نفس الفترة سوى 2 مليون و947 ألف جنيه.

3 أفلام جديدة تستقبلها السينمات في أغسطس

واستقبلت دور العرض السينمائي خلال بداية أغسطس الجاري فيلمي «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«على الزيرو» بطولة محمد رمضان، كما تستقبل خلال الأيام المقبلة مجموعة جديدة من الأفلام من بينها فيلم «فوي! فوي! فوي!» تأليف وإخراج عمر هلال، ويجمع في بطولته محمد فراج، نيللي كريم بالإضافة إلى بيومي فؤاد وطه دسوقي بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في 9 أغسطس الجاري.

وتتسع القائمة لتشمل فيلم «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي والذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، والذي من المقرر طرحه في السينمات 16 أغسطس الجاري، كما يعرض في اليوم نفسه فيلم «5 جولات» والذي يجمع في بطولته كلا من آدم شرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي بجانب النجم ماجد المصري، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج مازن أشرف.