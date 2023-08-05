خالد الجندي: واجب على الآباء تعليم أبنائهم أصول الدين والعقيدة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة قوام الدين، مضيفًا: «يعني يمكن تكون بتقوم بعبادة عظيمة، لكن عندك اعتقاد في غير الله، أو عندك شرك، كل العبادات هذه لن يكون لها فائدة».

حق الآباء على الأبناء

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «العقيدة مسألة ليس فيها نقاش، في ناس تخلط بين التوسل والشرك، لكن العقيدة هي أننا لا نعبد إلا الله، ولا يمكن أن نتهم أحدا بالشرك».

أول ما يسأل عليه المؤمن يوم الحساب

واستكمل: «العقيدة أول ما يسأل عليه يوم القيامة، وهى حق الآباء على الأبناء، لازم تعلم ابنك العقيدة، بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين دين ولا أي شيء، إحنا الدين قائم على التوحيد، وإلا تبقى بتأكل ابنك وتشربه دون فائدة، وهناك بعض الآباء فرحين أن أبناءهم بيتكلموا لغات، ولا يعرف أي شيء عن العقيدة والدين، وضروري إننا نهتم بتربية أبنائنا ونعلمهم ونعرفهم أصول دينهم علشان دول بعد كده هيبقوا آباء المستقبل».