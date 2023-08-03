خالد الجندي: دعاء الحمد لله يديم النعم ويغفر الذنوب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جماعات الشر وأعداء مصر، ولقطاء الأوطان الذين يهيجيون المشاعر، يتعبهم جدا حديث المشايخ عن دعوة الناس لحمد الله.

جندي: احمدوا الله.. وجماعات الشر ستهاجمني بشدة بسبب دعوتي

وأضاف «الجندي» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون »، المُذاع على شاشة قناة dmc، اليوم الخميس، بأنه «كونك إنك تقول للناس احمدوا الله، فده بيتعب جماعات الشر جدا وبيجننهم، وأنا متأكد بعد دعوتى للناس إنهم يحمدوا الله سيهاجمونني بشدة».

نعمة «الحمدلله»

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، «الحمد لله نعمة كبيرة بها تدوم النعم، وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب، فعلينا أن نحمد الله في السراء والضراء، حتى تدوم النعم وترفع البلاء».