خالد الجندي: الإعوجاج الأخلاقي نتيجة طبيعية للإهمال في التربية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إن أي إعوجاج خُلقي أو سلوكي، هو نابع من إهمال في التربية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهمية التربية، في قوله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».

الرحمة مقابل التربية

وتابع عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «شوف القرآن الكريم قال إيه، قال رب ارحمهما كما ربياني، وليس كما أرضعاني صغير، لا قال كما ربياني صغير، هم بيأخدوا الرحمة مقابل التربية، إنما الصرف سواء الأب أو الأم، ما هم لازم يصرفوا، ده مفيش إعجاز خارق، لا الإعجاز إنك تربي على حُسن الخلق».

«الجندي»: تربي ابنك لنفسك

واستكمل: «هو لما أنت تخلف عيل وتربيه كويس، ويكبر هيدعي لك، لكن لو خلفت عيل وما تربيهوش كويس، هل هيدعي لك ولا هيجيب لك الشتيمة من كل الناس؟.. انت بتربي ابنك لنفسك، لو ربيت إنتاج غير سوي فهذا أمر يرجع لك».