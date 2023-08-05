درجات الحرارة غدًا.. استمرار الموجة الحارة على مدار اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة غدًا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد استمرار الموجة الحارة، ويكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا.. استمرار الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدًا، واستمرار الموجة الحارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كافة الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدًا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدًا الأحد، كالتالي:

القاهرة: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

بنها: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

وادي النطرون: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

المنصورة: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

الزقازيق: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

شبين الكوم: العظمى 39 والمحسوس 42 درجة.

طنطا: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

دمياط: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة

بورسعيد: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

السويس: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العريش: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رفح: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رأس سدر: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

نخل: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

الطور: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

طابا: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة.

الإسكندرية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

العلمين: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

السلوم: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.

سيوة: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة.

رأس غارب: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

الغردقة: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

سفاجا: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

مرسى علم: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

شلاتين: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة.