تفاصيل حالة الطقس غدا السبت.. حرارة ورطوبة ورياح مثيرة للرمال وشبورة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، فمن المتوقع انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل، الوادي الجديد».

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل، الوادي الجديد» على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت كما يلي:

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

أكتوبر 37 25

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 19

كاترين 33 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 34 24

السلوم 37 25

سيوة 42 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 27

أسيوط 41 27

سوهاج 42 28

قنا 42 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 42 32