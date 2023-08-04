حالة الطقس الأيام القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للحرارة، رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة، ويكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، إذ إنّ من المتوقع أن يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غدًا، ليكون هناك ارتفاع في الحرارة عن معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام، وتصل العظمى في القاهرة إلى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية، وبالنسبة للسواحل الشمالية فتكون العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

وجاءت توقعات حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.