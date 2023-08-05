إصابة سائق ونجله في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب سائق ونجله في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق محور الضبعة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى سائقًا ونجله مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، جراء تعرضهما إلى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالكيلو 45 اتجاه مطروح، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: السعيد يوسف الشوربجي، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد السعيد يوسف الشوربجي، 18 سنة، بكسر في الحوض والساق اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.