مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى.. الأماكن والمواعيد

بدء مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى استقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، وفقًا للحد الأدنى المُعلن من خلال المعامل المخصصة على مدار 5 أيام في الفترة ما بين 5 إلى 9 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، في عدد من معامل الحاسب الآلي داخل الجامعة.

أماكن مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، تخصيص أماكن مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى، التي تضمنت معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل.

مواعيد مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى

وأشار «حسن»، إلى أن مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى يستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، من السبت 5 أغسطس حتى 9 أغسطس الجاري.

تخصيص نخبة من موظفي الجامعة ذوي الخبرة

وأكد «حسن»، تخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال مكتب تنسيق جامعة بني سويف المرحلة الأولى، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للطلاب، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

ووجه رئيس جامعة بني سويف بتوفير كافة سُبل الراحة أمام الطلاب، وتوفير التيسيرات والدعم الفني اللازم لهم والاستشارات التي تؤهلهم للانتهاء من الرغبات دون مشاكل.

تجهيز المعامل بأجهزة حاسب آلي حديثة

وأكد الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه جرى تجهيز كل المعامل على أكمل وجه، وتزويدها بحاسب آلى حديثة ومزودة بالإنترنت، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب تنفيذاً لتعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.