مكتب تنسيق جامعة حلوان يبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

استقبلت معامل جامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، عبر مكتب تنسيق جامعة حلوان المرحلة الأولى، حيث تم تجهيز معامل للحاسب الآلي، وتم توفير عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول 2023- 2024 وأعلنت الجامعة الاستعداد لتنسيق القبول عبر مكاتبها في جامعة حلوان:

- تم تعقيم المعامل بشكل جيد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة 2023

مركز الحساب العلمي

معمل كلية هندسة المطرية

معمل كلية الفنون الجميلة

معمل كلية التربية الرياضية الهرم

- المعامل مزودة بالأجهزة وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق.

- توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

- استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، كذلك فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 9/8/2023.

يذكر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 فأكثر، أما الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.