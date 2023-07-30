عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2023، موضحة أن هناك استعدادات مكثفة تتم على قدم وساق في هذا المجال ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، مشيرة إلى أن موعد انطلاق المرحلة يكون خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات تواصل حاليا اختبارات القدرات 2023، وفقا لتوجيهات المجلس، مشيرة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أنه فور وصول نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي يتم تحليلها وتحديد مواعيد انطلاق مراحل التنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.