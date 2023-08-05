مع بداية تنسيق المرحلة الأولى، بدأ الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 يسعون لمعرفة مؤشرات التنسيق، حتى يستطيعون معرفة الكليات المتاحة لهم وفق المجموع الخاص بهم، وتعد مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 من أبرز الكليات التي يتم البحث عنها، إذ يفضل العديد منهم ابعمل في مجال الحسابات أو إدارة الأعمال، نظرا لكون مجالاتها تسيطر على سوق العمل.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

وحددت وزارة التعليم العالي موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى التي بدأت اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، كما حدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، لتكون بنسبة 69.51%.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023

وحرص التحليل الإحصائي للمجمع التكراري على تحديد مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 للشعبة الأدبية وشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، بواقع 69.51%، ويمكن لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية الحاصلين على مجموع أعلى من مجموع القبول بكلية التجارة، والتأكد من قبولهم في الكلية إذا تم اختيارها رغبة أولى.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 أدبي

وتعد كلية التجارة أكثر الكليات شعبية لطلاب الأدبي، إذ أنها تضمن لهم الحصول على على وديفة مناسبة لهم، نظرا لكونها تتيح للخريجين الالتحاق بعدة وظائف، سواء كانت في المحاسبة أو السكرتارية أو إدارة الأعمال، ومن أبز الوظائف التي يسعى لها الطلاب هي وظائف البنوك، وبالنسبة لمؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 أدبي جاءت هذا العام لتكون69.51%.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 علمي

كما يسعى طلاب العلمي لمعرفة مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 حتى يتأكدوا من إمكانية الالتحاق بها مع بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية والثالثة، وجاءت مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2023 علمي رياضة تجارة 69.51%.