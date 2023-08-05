بدأ مكتب تنسيق جامعة المنصورة المرحلة الأولى في الدقهلية باستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 برفقة ذويهم لتسجيل رغباتهم من الشعبتين الأدبي والعلمي، وجرى تجهيز 5 معامل حاسب آلي حتى يستوعب 150 جهاز كمبيوتر ويبلغ عدد الوافدين 112 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن» إن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد في المرحلة الأولى وقامت بعمل 3 مراكز تنسيق مكتب بوحدة الخدمات الإلكترونية داخل المدينة الجامعية، ومكتب داخل كلية الصيدلة ومركز داخل كلية التربية، وهناك إقبالا كبيرا من قبل طلاب المرحلة الأولى في الساعات الأولى ويستمر التنسيق لمدة 5 أيام لتبدأ بعده المرحلة الثانية.

مكتب تنسيق جامعة المنصورة المرحلة الأولى في الدقهلية يدرب مدخلي البيانات

وأضاف مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة تم عمل ورشة لتدريب مدخلي البيانات ولجان للاستعلامات والرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المكان بالمظلات بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو وعمل مسارات للدخول والخروج منعا للزحام والتكدس.

توافد الطلاب إلى مكتب تنسيق جامعة المنصورة المرحلة الأولى في الدقهلية

وواصل مدير مكتب التنسيق، أن هناك توافد طلاب الثانوية العامة الجدد إلى مركز التنسيق منذ أول يوم في تسجيل الرغبات هذا مؤشر جيد، لأنه سيكون لديه الإمكانية من تعديل رغباته قبل انتهاء الأيام المحددة لطلاب المرحلة الأولى، بالإضافة أن طلاب شعبة علمي علوم سجلوا كلية الطب وشعبة علمي رياضة سجلوا كلية الهندسة، وشعبة الأدبي سجلوا كلية التربية وكلية التربية للطفولة، الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة، وشعبة علمي رياضة أو الشعبة الهندسية 342 درجة، وشعبة الأدبي 289.5 درجة.