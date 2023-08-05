خبير بالكهرباء يكشف أهمية قرار الحكومة بتخصيص يوم الأحد بأغسطس للعمل عن بعد

أشاد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، بقرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس ليكون عملا من المنزل، مؤكدًا أن هناك 18 جهة حكومية ستبدأ عملها من المنزل غدًا، موضحًا أن هناك العديد من الدول تعمل بهذا النظام العمل أون لاين منذ 20 عاما.

العمل أون لاين سيكون لها العديد من النتائج الإيجابية

وقال حافظ سلماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الشركات الكبرى تطبق نظام العمل أون لاين على موظفيها منذ سنوات، موضحًا أن تجربة الحكومة من العمل أون لاين سيكون لها العديد من النتائج الإيجابية حيث ستساعد على التخلص من ازدحام الشوارع.

وتابع: هناك ترشيد لمصادر الطاقة يومي الجمعة والسبت بنسبة تصل لـ5%، وهي أيام إجازة رسمية لذا هناك انخفاض في معدلات استهلاك الطاقة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء العالي يعود لاستخدام «الثلاجات، والتكييفات».

نجاح التجربة

وأوضح «سلماوي»، أن العاملين في الجهات الحكومية يوجد لديهم تكييف في نطاق العمل قد لا يشملهم القرار بالعمل أون لاين استهلاك التكييف المركزي للكهرباء أقل من التكييف الفردي.

وأشار «سلماوي»، إلى أن هناك صعوبة لمعرفة النتائج المتعلقة بتوفير الطاقة من عمل الموظفين «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع طيلة أغسطس، موضحًا أن تقييم التجربة قد يكون بداية تطبيقها بصورة كاملة حال نجاح التجربة.