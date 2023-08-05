طريقة تطبيق مدارس شمال سيناء العمل «أون لاين» يوم الأحد لتوفير الكهرباء

أصدرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، تعليمات للإدارات التعليمية في المحافظة والمدارس، بشأن طريقة تفعيل العمل «أون لاين - العمل من المنزل»، لتوفير الطاقة الكهربية بديوان المديرية والإدارات والمدارس، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أقرها منذ عدة أسابيع.

«تعليم شمال سيناء»: العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، في بيان له، أن يوم الأحد من كل أسبوع سيكون العمل من المنزل، على أن يكون التواجد في الدواوين للأقسام التالية:

- عضو الحسابات.

- عضو من الماهيات.

- عضو من الإجازات.

- أعضاء شؤون طلبة.

- مسؤولو المراحل «ابتدائي، إعدادي، ثانوي».

- عضو ملفات.

- عضو جزاءات.

- عضو شؤون قانونية.

- مسؤول الختم.

- مسؤول من قسم الإحصاء.

- مسؤول التنسيق.

- مسؤول الشؤون المالية والإدارية.

- عضو من التوجيه المالي والإداري.

وباقي الأقسام تعمل من المنزل «أون لاين»، ويجرى الاستدعاء إذا اقتضت الحاجة.

تفاصيل العمل في المدارس يوم الأحد خلال شهر أغسطس

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، أنه بالنسبة للعمل في المدارس يوم الأحد خلال شهر أغسطس، فيتواجد بالمدرسة كل من:

- مدير المدارس

- الوكلاء وشؤون الطلاب والعاملين

- مسؤول الأمن

وأوضح «رضوان» أنه بالنسبة لباقي الهيئة يكتب أمامها في دفتر الحضور والانصراف عمل «أون لاين»، ويجرى غلق جميع الحجرات غير المستخدمة وإطفاء المراوح والأنوار بها، وتستخدم غرفة أو غرفتين حسب الحاجة الملحة.