مرفق الكهرباء: أقصى حمل للشبكة اليوم السبت بلغ 33 ألف ميجاوات

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن النشرة اليومية لمرصد الكهرباء، اليوم السبت، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تخفيف الأحمال بالتنسيق مع المشتركين

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن أقصى حمل بالشبكة اليوم السبت، بلغ 33 ألف ميجاوات، فيما بلغ أدنى حمل 27 ألف و131ميجاوات، لافتا إلى أن تخفيض الأحمال يوم أمس الجمعة، جاء بالتنسيق مع المشتركين.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن نسبة التغيير، مقارنة بالعام السابق، بلغ الحد الأقصى لها 61.% والحد الأدنى 2.76%، لافتا إلى أن أقصي حمل مسائي أمس كان 35 ألف و200 ميجا وات، وأن الفارق بين المتوقع والمتاح 9 آلاف و900 ميجاوات.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).