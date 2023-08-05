لطلاب الثانوية.. عناوين مكاتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى

مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم عبره خلال تنسيق الكليات 2023 في الوقت الراهن، لذا فمعرفة عناوينه لاختيار المكتب الأقرب إلى بيت الطالب يعد أمرا هاما.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تصنيف لكل مكتب من مكاتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى لمعرفة الأقرب إلى بيت كل طالب كونهم 8 معامل للتقديم عبر 200 حاسب آلي يساعدون طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 وذلك بحسب ما أعلنته جامعة الإسكندرية.

تصنيف مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى

ويمكن لكل طالب معرفة مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى الأقرب إليه من خلال معرفة عناوين المكاتب المفتوحة للتقديم وهي كالتالي:

- بكليات «الآداب، التربية، السياحة والفنادق» بمجمع العلوم النظرية أمام مكتبة الإسكندرية.

- كلية علوم الشاطبي.

- كلية علوم محرم بك.

- كلية الهندسة في شارع أبو قير

- كلية التربية الرياضية بنين في منطقة أبو قير

- المدينة الجامعية طالبات بسموحة.

موعد مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى

كما تم تحديد موعد عمل موحد لكل مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية المرحلة الأولى والمتمثل في فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب.