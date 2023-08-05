3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين وتكشف درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس غدا الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كافة الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا الأحد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تتأثر مصر غدا بـ3 ظواهر جوية، إذ تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة للظاهرة الثانية، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة، وبالنسبة للظاهرة الثالثة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، والتي تتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.