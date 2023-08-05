محمد حماقي يحقق أول مليون مشاهدة بأغنية «حبيت المقابلة»

حقق الفنان محمد حماقي أول مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة «حبيت المقابلة» بعد 48 ساعة من طرحها على «يوتيوب»، وعرض الكليب الخاص بالأغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة في العالم العربي.

أغنية «حبيت المقابلة»

أغنية حبيت المقابلة، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير تصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، وكريتيف يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

أغنية لمون نعناع

كما حقق حماقي نجاحا كبيرا بأغنية لمون نعناع، التي تصدرت التريند في أول يوم من طرحها، وتعدت حتى الآن 5 ملايين من المشاهدات على «يوتيوب»، كما نالت إشادات الجمهور بسبب الطابع الشعبي الذي تميزت به، وهو لون يقدمه حماقي لأول مرة.