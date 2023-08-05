أغنية حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تحقق 800 ألف مشاهدة في 24 ساعة

كسرت أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي حاجز الـ800 ألف مشاهدة بعد طرحها خلال الـ 24 ساعة الماضية على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتعد ثاني الأغنيات التي استقبل بها «حماقي» موسم صيف 2023، بعد طرحه أغنية لمون نعناع الأسبوع الماضي.

حبيت المقابلة أغنية جمعت بين محمد حماقي وعزيز الشافعي

ويتعاون محمد حماقي، خلال أغنية حبيت المقابلة، مع الشاعر تامر حسين، والألحان للفنان عزيز الشافعي، توزيع وميكس توما، ديجيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

أغنية لمون نعناع تحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة

وكانت أغنية لمون نعناع، التي طرحها محمد حماقي الأسبوع الماضي، قد حققت ما يزيد عن 5 ملايين و300 ألف مشاهدة، منذ طرحها على موقع يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية.

حفل محمد حماقي في مهرجان قرطاج

ويستعد محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي في تونس يوم 19 أغسطس من الشهر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، وحسب ما أعلنت الشركة المنظمة، أنه تم نفاد جميع التذاكر والحفل سيكون كامل العدد، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الحفل.