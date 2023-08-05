اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «أولى تنسيق» الطريق إلى كليات القمة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«أولى تنسيق» الطريق إلى كليات القمة

إقبال ضعيف على «المعامل» فى اليوم الأول بسبب تأخر تسلم الطلاب للشهادات

«آلاء»: سجلت «اقتصاد وعلوم سياسية» رغبة أولى.. و«سيف الدين»: أسعى للالتحاق بـ«هندسة القاهرة».. و«ضياء»: الثانوية مرحلة فارقة فى حياة الطالب

الجامعات الخاصة تقدم منحاً للمتفوقين دراسياً ورياضياً وأبناء الشهداء وأصحاب القدرات الخاصة.. و«الأعلى» يناقش تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات ومواعيد التقدم والمنح

السياسة النقدية تضع معدلات التضخم على مسار التراجع

«السيسى وبن زايد» بحثا سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات

بدء مرحلة التوصيات وصياغة المقترحات

الرئيسان اتفقا على تكثيف العمل العربى لمواجهة التحديات المتنامية فى المنطقة والعالم

جلسات المحور الاقتصادى ناقشت ملف الدين العام.. و«الاجتماعى» دعا لتوثيق عقد القران

مصر تشارك فى الاجتماع الأول لدول جوار السودان فى تشاد

«أبوزيد»: وزراء الخارجية يبحثون تأثير الأزمة على السودانيين وتداعياتها إقليمياً ودولياً

إيرينى عبدالملاك: نطالب بإعادة النظر فى قوانين العمل لحماية موظفى القطاع الخاص

د. عزة هيكل: نحتاج إلى خطة استراتيجية تربط بين كل الجهات المعنية بالترويج للسياحة

ليلة أسطورية بتوقيع «الكينج والكابو»

محمد منير وحميد الشاعرى لأول مرة فى حفل غنائى واحد فى مهرجان «العالم علمين» تحت شعار «كامل العدد»

«منير» بعد نجاح الحفل: أعيش لجمهورى وشكراً لـ«المتحدة».. و«الشاعرى»: بنغنى فى أجمل مدينة على البحر المتوسط

«أسوريو» يطالب الزمالك بتخفيض عدد الجهاز الإدارى والطبى

الأهلى يقلص مهام مدير الكرة.. وانفراجة فى صفقة «سوزا» والتمديد لـ«معلول وتاو»

الصفحة الثانية

«أولى تنسيق».. الطريق إلى كليات القمة

إقبال ضعيف على «المعامل» فى اليوم الأول بسبب تأخر تسليم الشهادات للطلاب

20 خطأ على الطالب تجنبها عند تسجيل الرغبات

«آلاء»: سجلت «اقتصاد وعلوم سياسية» رغبة أولى.. و«سيف الدين»: أسعى للالتحاق بـ«هندسة القاهرة».. و«ضياء»: الثانوية مرحلة فارقة فى حياة الطالب.. ووزير التعليم العالى: يجب الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور

«الخشت»: معامل جامعة القاهرة مجهزة على أكمل وجه و«النعمانى»: توفير كل سبل الدعم للطلاب بـ«سوهاج»

السيد عطا: التوزيع الجغرافى وفقاً للإدارة التعليمية.. والفئة الوحيدة المستثناة منه الـ1500 الأوائل على الجمهورية

المشرف على مكتب التنسيق: نعمل بشكل إلكترونى كامل.. والحدود الدنيا للقبول بالكليات تخضع للعرض والطلب.. وعلى الطلاب التأنى فى تسجيل الرغبات

فتح تحويلات تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثانية فى حدود 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكليات المراد التحويل إليها ولمرة واحدة فقط

الصفحة الثالثة

الجامعات الخاصة والأهلية تقدم منحاً للطلاب المتفوقين دراسياً ورياضياً وأبناء الشهداء وأصحاب القدرات الخاصة

«الأعلى للجامعات» يناقش تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات ومواعيد التقدم والمنح المجانية.. و«الأهرام الكندية»: منَح للطلاب الـ100 الأوائل فى الثانوية العامة

«زويل»: منَح للمتفوقين شريطة اجتياز اختبار القبول.. و«الجلالة»: منَح لأول 300 طالب فى كل شعبة

«البريطانية»: خصم 50% فى حالة وفاة الأب بعد التقديم للجامعة.. و«النيل الأهلية»: خصم ٥٠٪ للحاصلين على 90% فأكثر

«الكردى»: اتفاقيات دولية جديدة مع 4 جامعات لمواكبة سوق العمل محلياً وإقليمياً

«الشيخ»: نستهدف قبول 700 طالب.. وطلاب المدارس التطبيقية على رأس أولوياتنا

رئيس «العلمين الدولية»: 8 برامج دراسية جديدة أبرزها الأمن السيبرانى وإدارة الأعمال

رئيس «القاهرة التكنولوجية»: الدولة أنصفت التعليم الفنى بإنشاء الجامعات المتخصصة

زيادة مصروفات هذا العام بين 3% و7% ونستهدف قبول 2000 طالب وطالبة لعدم اكتمال المنشآت

لدينا معامل متطورة ومجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية.. وتعاقدات مع شركات كبرى لتشغيل الخريجين الجدد

الصفحة الرابعة

استئناف الجلسات المتخصّصة خلال الأسبوع الحالى بحضور المتخصصين

بدء مرحلة التوصيات وصياغة المقترحات

«مجلس الأمناء»: نسير بخطى ثابتة منذ الأسبوع الأول لاجتماعاتنا

عقدنا 50 جلسة وناقشنا 113 قضية فى المحاور الثلاثة خلال 6 أشهر.. والمحور الاقتصادى ناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وإشكاليات وحلول ملف الدين العام على مدار جلستين.. ومطالب بتوثيق عقد القران لترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده مع وجود وثيقة تأمين عند الزواج

إيرينى عبدالملاك: نرفض إقرار معاش للموظفين بقيمة أقل من نصف الحد الأدنى للأجور

د. عزة هيكل: نحتاج خطة استراتيجية تربط كل الجهات المعنية بـ«الترويج»

عضو المكتب السياسى لـ«المصريين الأحرار»: نطالب بإعادة النظر فى قوانين العمل لحماية القطاع الخاص

عميدة «اللغة والإعلام بالأكاديمية» سابقاً: طرح الترويج للسياحة على طاولة الحوار خطوة مهمة

تخصيص لجنة للعدالة الاجتماعية يتماشى مع استراتيجية «الجمهورية الجديدة».. ويجب ضبط السياسة الضريبية

الإعلام أحد أعمدة هرم السياحة وبحث سُبل تطويره أمر حتمى.. ويجب اتباع الأساليب الحديثة فى تقديم الرسالة الإعلامية

الصفحة الخامسة

«السياسة النقدية» تضع التضخم على مسار التراجع

بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر

«اللجنة» ترفع أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس.. وتراجع البطالة ونمو 3 قطاعات اقتصادية يدعمان القرار

بنك القاهرة يفتتح إدارته المركزية الجديدة فى مجال التمويل العقارى

«عبدالحميد»: «البنك» مساهم فعال فى مسيرة التمويل.. و«فايد»: تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات

«أبوظبى الإسلامى - مصر» يطلق أول شركة للتمويل متناهى الصغر متوافقة مع الشريعة

«على»: إنجاز يتحقق على أرض الواقع بعد حصول الشركة على الترخيص

إعلان اسم الفريق الفائز بتمثيل مصر فى مسابقة إيناكتس العالمية بهولندا فى أكتوبر 2023

«أبوظبى الأول» ينفى شطب قيده من البورصة المصرية

الصفحة السادسة

«الصحة»: تقديم 166 ألف خدمة طبية للمواطنين فى مختلف التخصصات ضمن حملة «100 يوم صحة» بجميع المحافظات

«عبدالغفار»: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام بقنا.. وعلاج 1.9 مليون مواطن ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» حتى الآن

«التنظيم والإدارة»: إخطار موظفى المرحلة الأولى باستكمال إجراءات تسلم وحدات «زهرة العاصمة»

«المالية»: «التعاقدات الإلكترونية» تُعزز تنافسية القطاع الخاص

«معيط»: نستهدف الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها.. وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية

وزير الإسكان: إزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالى الغربى و«العبور والسادات»

«الصناعة» تبحث مع شركات تركية فرص الاستثمار فى مصر

«سمير»: «فيستل وزورلا» تستهدفان إنشاء مصنع للأجهزة المنزلية باستثمارات 70 مليون دولار

«التعليم»: بدء العام الدراسى يبدأ 30 سبتمبر ولمدة 35 أسبوعاً

الوزارة: سينتهى فى 8 يونيو المقبل.. والسماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكراً

الصفحة السابعة

قرارات مصيرية الأهلى يقلص مهام مدير الكرة.. انفراجة فى صفقة «سوزا».. تمديد عقدَى «معلول وتاو».. ورحيل 4 لاعبين

مهمة عاجلة الزمالك يسعى لإنهاء أزمة القيد.. «أوسوريو» يطلب تخفيض الجهاز الطبى.. و«الونش» فى الإمارات

ختام مرحلة الرجاء يصطدم بالنصر.. والوحدة يلتقى الشباب فى البطولة العربية

انطلاقة موسم جديد مانشستر سيتى يتسلح بـ«هالاند» لحصد «الدرع الخيرية».. و«الصفقة الأغلى» تدعم أرسنال للاقتراب من رقم مانشستر يونايتد التاريخى

الصفحة الثامنة

ليلة أسطورية بتوقيع «الكينج والكابو»

محمد منير يسرد حدوتة مصرية جديدة من حكاياته على أرض «العالم علمين»

حميد الشاعرى يستعيد ذكريات زمان «وين أيامك».. ويطلق «بالى رايق»