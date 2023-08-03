اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات

- «السيسى»: التنسيق السياسى بين الدولتين متميز.. وندعم المسار السياسى فى ليبيا.. و«ميتسوتاكيس»: حريصون على دفع العلاقات إلى آفاق أوسع

- عين على الأسرة.. وأخرى على «تطوير التعليم»

- بحث مشكلات ما بعد الطلاق واسترداد حقوق المرأة و«التنسيقية» تطالب بقانون لحماية حق «الكد والسعاية»

- «الشبراوى»: إساءة فهم «الطاعة» حولته لأشكال صارخة من العنف.. و«الشوباشى»: «زواج القاصرات» يجب أن ينتهى

- «الأعلى للتعليم».. خطوة على طريق إصلاح المنظومة و«رشوان»: يجب أن يستند إنشاؤه على المادة 215 من الدستور

- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى

- «سمير»: بحثنا تبادل الخبرات وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر

- «التعليم العالى»: انتهاء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. ولا نية للتمديد

- «عاشور» يشدد على أهمية مراكز التميز بالجامعات فى التدريب وتشجيع الابتكار

- «يلا نقضّى أجازة سعيدة»

- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية لاستثمار فترة الصيف

- انطلاق عروض السيرك بمسرح الهناجر.. وتعليم الموسيقى والغناء والتمثيل بأكاديمية الفنون.. وأنشطة ثقافية بقرى «حياة كريمة»

- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات وأطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء

- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل.. والأسرة لها دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت

- راحة الأهلى.. وصفقات الزمالك

- «كولر» يمنح لاعبى «الأحمر» راحة 21 يوماً و«أبوالعينين» مرشح لرئاسة الجهاز الطبى

- «الأبيض» فى طريقه للتعاقد مع 4 لاعبين جدد.. وغموض موقف «عبدالغنى»

- «سان جيرمان» يقترب من حسم انتقال «ديمبلى».. ومزايا بالجملة فى الصفقة

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. عين على الأسرة وأخرى على تطوير التعليم

- المحور المجتمعى يناقش مشكلات ما بعد الطلاق وحقوق المرأة المهدرة

- مقرر مساعد «لجنة الأسرة»: إساءة فهم «الطاعة» حولته إلى أشكال صارخة من العنف.. و«الأمومة والطفولة»: تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة

- «تنسيقية شباب الأحزاب» تطالب بسن قانون للحفاظ على «حق الكد والسعاية»

- «شيرين»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بعد عقود من التهميش.. و«دينا»: الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته.. و«شيماء»: يجب إلغاء قانون الطاعة

- د. أمل رضوان: تقدمت بمقترح للنص فى العقد على نسبة الكد والسعاية لإثبات مشاركة المرأة فى الحياة الزوجية

- أستاذ اجتماع: يجب تأهيل المقبلين على الزواج.. وأن تتضمن الوثيقة بنوداً واضحة حول حقوق الطرفين

الصفحة الثالثة

- «الأعلى للتعليم والتدريب».. الخطوة الأولى على طريق إصلاح المنظومة

- «رشوان»: يجب أن يكون هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور.. ويكون خليطاً من الأجهزة السابقة سواء من نواحى الإشراف والتنفيذ والرقابة

- نواب «التنسيقية» يوافقون مبدئياً على مشروع قانون المجلس: يحل مشاكل التعليم

- مطالب بإجراء تعديلات على كثير من النقاط.. و«القناوى»: تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله وتغيير اسمه.. و«رشا»: لا بد من إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة إقليمياً ودولياً.. و«أميرة»: يحتاج إلى تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمى

- عضو «تعليم النواب»: «الأعلى للتعليم» يهدف إلى توحيد السياسات وتحقيق التكامل

- د. حسام المندوه الحسينى: نستهدف وجود جهة واحدة لكل ما يرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمى

- المجلس لن يحد من سلطة الوزراء ولكن سيساعدهم على تحقيق «تطوير التعليم»

الصفحة الرابعة

- «حياة كريمة»: تنفيذ 252 مشروعاً فى 3 مراكز بأسوان

- تطوير 32 نقطة إسعاف والانتهاء من 70 كوبرى على المجارى المائية.. ورفع كفاءة وحدات اجتماعية ومراكز لتنمية الأسرة

- رئيس الوزراء يوجّه بالتوسع فى الأنشطة الفندقية والخدمية بـ«أبورواش»

- وزير الإسكان: رصد التخصيصات ووضع اشتراطات ملائمة للطلبات المقدمة

- «الصحة»: 393 ألفاً و467 خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة»

- «عبدالغفار»: المبادرة تتضمن دعم صحة المرأة وعلاج فقدان السمع والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

- وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

- «السكة الحديد»: إتاحة دفع قيمة التذاكر بكروت الـ«ATM» بمكاتب الحجز بالمحطات

- تخريج دفعة من فنيى السكة الحديد فى الكلية العسكرية التكنولوجية

- الجيش الثالث الميدانى ينظم زيارات توعوية لأبناء سيناء

الصفحة الخامسة

- يلا نقضِّى أجازة سعيدة

- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية فى مختلف محافظات مصر لاستثمار فترة الإجازة الصيفية

- «ثقافتنا فى إجازتنا»

- مبادرة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف مواهب النشء والشباب

- أنشطة ثقافية فى قرى «حياة كريمة» ولأبناء المناطق الحدودية و«البديلة للعشوائيات»

- «قصور الثقافة»: تستهدف الأطفال والشباب.. وإقبال غير مسبوق على الفعاليات.. وخطة لإنشاء مراكز متخصصة لتنمية ودعم المواهب فى كل محافظة

الصفحة السادسة

- «لمة المصيف»

- رحلة تجمع الأهل والأصدقاء.. بحر وسينما ومسرح وخروجات

- «خروجات الشباب»

- تجديف ومصارعة وكرة قدم لتحسين اللياقة

- «جبر»: أمارس «الكانوى» بمهارة.. و«عبدالصمد»: السباحة تساعدنى فى تنظيم وقتى

- «البنات تبدع»

- جمباز وملاكمة بالصيف.. وكورسات لـ«المشغولات اليدوية»

- «أسماء»: «بتعلم ديكوباج».. و«فريدة»: بستمتع بوقتى وبحافظ على وزنى

- «اتفسَّح واكسب معلومة»

- «إيمى»: «الشاب مابينساش المعلومات وهو بيتفسح ومبسوط»

- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات

الصفحة السابعة

- طلبة يساعدون الجمعيات الخيرية فى خدمة المحتاجين بالقرى الأكثر احتياجاً

- «تجربة الشُغل»

- تعلم الحرف والاعتماد على النفس يقوّى الشخصية

- «كورسات لغة وبرمجة»

- دورات تدريبية تزيد المهارات وتؤهل لسوق العمل

- «يوم فى المتحف»

- رحلات للتعرف على حضارة مصر وتاريخها وزيارة المواقع الأثرية

- «مقارئ ودروس دينية»

- أطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء

- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل

- «القصاص»: الأهل لهم دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت بشكل جيد.. و«عبدالرحمن»: من الضرورى ابتعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعى قدر المستطاع

الصفحة الثامنة

- استراحة محارب

- «كولر» يمنح لاعبى الأهلى راحة 21 يوماً.. أزمة فى معسكر الإعداد.. و«أبوالعينين» يقترب من رئاسة الجهاز الطبى

- انفراجة

- الزمالك ينهى ورطة القيد مع لشبونة وغموض موقف «عبدالغنى»

- زعيم الثغر ينتفض

- الاتحاد السكندرى يعلن عن صفقاته فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل.. ويطلب 3 لاعبين من القلعة الحمراء

- «خيانة فى برشلونة»

- باريس سان جيرمان يقترب من حسم انتقال «ديمبلى» وحزن داخل غرفة ملابس «البلوجرانا»