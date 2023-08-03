اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات
كتب:
محمد عزالدين
08:29 م | الخميس 03 أغسطس 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات
- «السيسى»: التنسيق السياسى بين الدولتين متميز.. وندعم المسار السياسى فى ليبيا.. و«ميتسوتاكيس»: حريصون على دفع العلاقات إلى آفاق أوسع
- عين على الأسرة.. وأخرى على «تطوير التعليم»
- بحث مشكلات ما بعد الطلاق واسترداد حقوق المرأة و«التنسيقية» تطالب بقانون لحماية حق «الكد والسعاية»
- «الشبراوى»: إساءة فهم «الطاعة» حولته لأشكال صارخة من العنف.. و«الشوباشى»: «زواج القاصرات» يجب أن ينتهى
- «الأعلى للتعليم».. خطوة على طريق إصلاح المنظومة و«رشوان»: يجب أن يستند إنشاؤه على المادة 215 من الدستور
- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى
- «سمير»: بحثنا تبادل الخبرات وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر
- «التعليم العالى»: انتهاء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. ولا نية للتمديد
- «عاشور» يشدد على أهمية مراكز التميز بالجامعات فى التدريب وتشجيع الابتكار
- «يلا نقضّى أجازة سعيدة»
- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية لاستثمار فترة الصيف
- انطلاق عروض السيرك بمسرح الهناجر.. وتعليم الموسيقى والغناء والتمثيل بأكاديمية الفنون.. وأنشطة ثقافية بقرى «حياة كريمة»
- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات وأطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء
- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل.. والأسرة لها دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت
- راحة الأهلى.. وصفقات الزمالك
- «كولر» يمنح لاعبى «الأحمر» راحة 21 يوماً و«أبوالعينين» مرشح لرئاسة الجهاز الطبى
- «الأبيض» فى طريقه للتعاقد مع 4 لاعبين جدد.. وغموض موقف «عبدالغنى»
- «سان جيرمان» يقترب من حسم انتقال «ديمبلى».. ومزايا بالجملة فى الصفقة
الصفحة الثانية
- الحوار الوطني.. عين على الأسرة وأخرى على تطوير التعليم
- المحور المجتمعى يناقش مشكلات ما بعد الطلاق وحقوق المرأة المهدرة
- مقرر مساعد «لجنة الأسرة»: إساءة فهم «الطاعة» حولته إلى أشكال صارخة من العنف.. و«الأمومة والطفولة»: تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة
- «تنسيقية شباب الأحزاب» تطالب بسن قانون للحفاظ على «حق الكد والسعاية»
- «شيرين»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بعد عقود من التهميش.. و«دينا»: الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته.. و«شيماء»: يجب إلغاء قانون الطاعة
- د. أمل رضوان: تقدمت بمقترح للنص فى العقد على نسبة الكد والسعاية لإثبات مشاركة المرأة فى الحياة الزوجية
- أستاذ اجتماع: يجب تأهيل المقبلين على الزواج.. وأن تتضمن الوثيقة بنوداً واضحة حول حقوق الطرفين
الصفحة الثالثة
- «الأعلى للتعليم والتدريب».. الخطوة الأولى على طريق إصلاح المنظومة
- «رشوان»: يجب أن يكون هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور.. ويكون خليطاً من الأجهزة السابقة سواء من نواحى الإشراف والتنفيذ والرقابة
- نواب «التنسيقية» يوافقون مبدئياً على مشروع قانون المجلس: يحل مشاكل التعليم
- مطالب بإجراء تعديلات على كثير من النقاط.. و«القناوى»: تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله وتغيير اسمه.. و«رشا»: لا بد من إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة إقليمياً ودولياً.. و«أميرة»: يحتاج إلى تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمى
- عضو «تعليم النواب»: «الأعلى للتعليم» يهدف إلى توحيد السياسات وتحقيق التكامل
- د. حسام المندوه الحسينى: نستهدف وجود جهة واحدة لكل ما يرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمى
- المجلس لن يحد من سلطة الوزراء ولكن سيساعدهم على تحقيق «تطوير التعليم»
الصفحة الرابعة
- «حياة كريمة»: تنفيذ 252 مشروعاً فى 3 مراكز بأسوان
- تطوير 32 نقطة إسعاف والانتهاء من 70 كوبرى على المجارى المائية.. ورفع كفاءة وحدات اجتماعية ومراكز لتنمية الأسرة
- رئيس الوزراء يوجّه بالتوسع فى الأنشطة الفندقية والخدمية بـ«أبورواش»
- وزير الإسكان: رصد التخصيصات ووضع اشتراطات ملائمة للطلبات المقدمة
- «الصحة»: 393 ألفاً و467 خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة»
- «عبدالغفار»: المبادرة تتضمن دعم صحة المرأة وعلاج فقدان السمع والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى
- وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية
- «السكة الحديد»: إتاحة دفع قيمة التذاكر بكروت الـ«ATM» بمكاتب الحجز بالمحطات
- تخريج دفعة من فنيى السكة الحديد فى الكلية العسكرية التكنولوجية
- الجيش الثالث الميدانى ينظم زيارات توعوية لأبناء سيناء
الصفحة الخامسة
- يلا نقضِّى أجازة سعيدة
- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية فى مختلف محافظات مصر لاستثمار فترة الإجازة الصيفية
- «ثقافتنا فى إجازتنا»
- مبادرة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف مواهب النشء والشباب
- أنشطة ثقافية فى قرى «حياة كريمة» ولأبناء المناطق الحدودية و«البديلة للعشوائيات»
- «قصور الثقافة»: تستهدف الأطفال والشباب.. وإقبال غير مسبوق على الفعاليات.. وخطة لإنشاء مراكز متخصصة لتنمية ودعم المواهب فى كل محافظة
الصفحة السادسة
- «لمة المصيف»
- رحلة تجمع الأهل والأصدقاء.. بحر وسينما ومسرح وخروجات
- «خروجات الشباب»
- تجديف ومصارعة وكرة قدم لتحسين اللياقة
- «جبر»: أمارس «الكانوى» بمهارة.. و«عبدالصمد»: السباحة تساعدنى فى تنظيم وقتى
- «البنات تبدع»
- جمباز وملاكمة بالصيف.. وكورسات لـ«المشغولات اليدوية»
- «أسماء»: «بتعلم ديكوباج».. و«فريدة»: بستمتع بوقتى وبحافظ على وزنى
- «اتفسَّح واكسب معلومة»
- «إيمى»: «الشاب مابينساش المعلومات وهو بيتفسح ومبسوط»
- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات
الصفحة السابعة
- طلبة يساعدون الجمعيات الخيرية فى خدمة المحتاجين بالقرى الأكثر احتياجاً
- «تجربة الشُغل»
- تعلم الحرف والاعتماد على النفس يقوّى الشخصية
- «كورسات لغة وبرمجة»
- دورات تدريبية تزيد المهارات وتؤهل لسوق العمل
- «يوم فى المتحف»
- رحلات للتعرف على حضارة مصر وتاريخها وزيارة المواقع الأثرية
- «مقارئ ودروس دينية»
- أطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء
- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل
- «القصاص»: الأهل لهم دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت بشكل جيد.. و«عبدالرحمن»: من الضرورى ابتعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعى قدر المستطاع
الصفحة الثامنة
- استراحة محارب
- «كولر» يمنح لاعبى الأهلى راحة 21 يوماً.. أزمة فى معسكر الإعداد.. و«أبوالعينين» يقترب من رئاسة الجهاز الطبى
- انفراجة
- الزمالك ينهى ورطة القيد مع لشبونة وغموض موقف «عبدالغنى»
- زعيم الثغر ينتفض
- الاتحاد السكندرى يعلن عن صفقاته فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل.. ويطلب 3 لاعبين من القلعة الحمراء
- «خيانة فى برشلونة»
- باريس سان جيرمان يقترب من حسم انتقال «ديمبلى» وحزن داخل غرفة ملابس «البلوجرانا»