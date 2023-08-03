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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات

كتب:

محمد عزالدين
08:29 م | الخميس 03 أغسطس 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قمة «مصرية - يونانية» لتعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات

- «السيسى»: التنسيق السياسى بين الدولتين متميز.. وندعم المسار السياسى فى ليبيا.. و«ميتسوتاكيس»: حريصون على دفع العلاقات إلى آفاق أوسع

- عين على الأسرة.. وأخرى على «تطوير التعليم»

- بحث مشكلات ما بعد الطلاق واسترداد حقوق المرأة و«التنسيقية» تطالب بقانون لحماية حق «الكد والسعاية»

- «الشبراوى»: إساءة فهم «الطاعة» حولته لأشكال صارخة من العنف.. و«الشوباشى»: «زواج القاصرات» يجب أن ينتهى

- «الأعلى للتعليم».. خطوة على طريق إصلاح المنظومة و«رشوان»: يجب أن يستند إنشاؤه على المادة 215 من الدستور

- مباحثات «مصرية - تركية» لتعزيز التعاون والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى

- «سمير»: بحثنا تبادل الخبرات وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر

- «التعليم العالى»: انتهاء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. ولا نية للتمديد

- «عاشور» يشدد على أهمية مراكز التميز بالجامعات فى التدريب وتشجيع الابتكار

- «يلا نقضّى أجازة سعيدة»

- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية لاستثمار فترة الصيف

- انطلاق عروض السيرك بمسرح الهناجر.. وتعليم الموسيقى والغناء والتمثيل بأكاديمية الفنون.. وأنشطة ثقافية بقرى «حياة كريمة»

- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات وأطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء

- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل.. والأسرة لها دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت

- راحة الأهلى.. وصفقات الزمالك

- «كولر» يمنح لاعبى «الأحمر» راحة 21 يوماً و«أبوالعينين» مرشح لرئاسة الجهاز الطبى

- «الأبيض» فى طريقه للتعاقد مع 4 لاعبين جدد.. وغموض موقف «عبدالغنى»

- «سان جيرمان» يقترب من حسم انتقال «ديمبلى».. ومزايا بالجملة فى الصفقة

 

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. عين على الأسرة وأخرى على تطوير التعليم

- المحور المجتمعى يناقش مشكلات ما بعد الطلاق وحقوق المرأة المهدرة

- مقرر مساعد «لجنة الأسرة»: إساءة فهم «الطاعة» حولته إلى أشكال صارخة من العنف.. و«الأمومة والطفولة»: تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة

- «تنسيقية شباب الأحزاب» تطالب بسن قانون للحفاظ على «حق الكد والسعاية»

- «شيرين»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بعد عقود من التهميش.. و«دينا»: الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته.. و«شيماء»: يجب إلغاء قانون الطاعة

- د. أمل رضوان: تقدمت بمقترح للنص فى العقد على نسبة الكد والسعاية لإثبات مشاركة المرأة فى الحياة الزوجية

- أستاذ اجتماع: يجب تأهيل المقبلين على الزواج.. وأن تتضمن الوثيقة بنوداً واضحة حول حقوق الطرفين

 

الصفحة الثالثة

- «الأعلى للتعليم والتدريب».. الخطوة الأولى على طريق إصلاح المنظومة

- «رشوان»: يجب أن يكون هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور.. ويكون خليطاً من الأجهزة السابقة سواء من نواحى الإشراف والتنفيذ والرقابة

- نواب «التنسيقية» يوافقون مبدئياً على مشروع قانون المجلس: يحل مشاكل التعليم

- مطالب بإجراء تعديلات على كثير من النقاط.. و«القناوى»: تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله وتغيير اسمه.. و«رشا»: لا بد من إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة إقليمياً ودولياً.. و«أميرة»: يحتاج إلى تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمى

- عضو «تعليم النواب»: «الأعلى للتعليم» يهدف إلى توحيد السياسات وتحقيق التكامل

- د. حسام المندوه الحسينى: نستهدف وجود جهة واحدة لكل ما يرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمى

- المجلس لن يحد من سلطة الوزراء ولكن سيساعدهم على تحقيق «تطوير التعليم»

 

الصفحة الرابعة

- «حياة كريمة»: تنفيذ 252 مشروعاً فى 3 مراكز بأسوان

- تطوير 32 نقطة إسعاف والانتهاء من 70 كوبرى على المجارى المائية.. ورفع كفاءة وحدات اجتماعية ومراكز لتنمية الأسرة

- رئيس الوزراء يوجّه بالتوسع فى الأنشطة الفندقية والخدمية بـ«أبورواش»

- وزير الإسكان: رصد التخصيصات ووضع اشتراطات ملائمة للطلبات المقدمة

- «الصحة»: 393 ألفاً و467 خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة»

- «عبدالغفار»: المبادرة تتضمن دعم صحة المرأة وعلاج فقدان السمع والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

- وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

- «السكة الحديد»: إتاحة دفع قيمة التذاكر بكروت الـ«ATM» بمكاتب الحجز بالمحطات

- تخريج دفعة من فنيى السكة الحديد فى الكلية العسكرية التكنولوجية

- الجيش الثالث الميدانى ينظم زيارات توعوية لأبناء سيناء

 

الصفحة الخامسة

- يلا نقضِّى أجازة سعيدة

- أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية فى مختلف محافظات مصر لاستثمار فترة الإجازة الصيفية

- «ثقافتنا فى إجازتنا»

- مبادرة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف مواهب النشء والشباب

- أنشطة ثقافية فى قرى «حياة كريمة» ولأبناء المناطق الحدودية و«البديلة للعشوائيات»

- «قصور الثقافة»: تستهدف الأطفال والشباب.. وإقبال غير مسبوق على الفعاليات.. وخطة لإنشاء مراكز متخصصة لتنمية ودعم المواهب فى كل محافظة

 

الصفحة السادسة

- «لمة المصيف»

- رحلة تجمع الأهل والأصدقاء.. بحر وسينما ومسرح وخروجات

- «خروجات الشباب»

- تجديف ومصارعة وكرة قدم لتحسين اللياقة

- «جبر»: أمارس «الكانوى» بمهارة.. و«عبدالصمد»: السباحة تساعدنى فى تنظيم وقتى

- «البنات تبدع»

- جمباز وملاكمة بالصيف.. وكورسات لـ«المشغولات اليدوية»

- «أسماء»: «بتعلم ديكوباج».. و«فريدة»: بستمتع بوقتى وبحافظ على وزنى

- «اتفسَّح واكسب معلومة»

- «إيمى»: «الشاب مابينساش المعلومات وهو بيتفسح ومبسوط»

- مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات

 

الصفحة السابعة

- طلبة يساعدون الجمعيات الخيرية فى خدمة المحتاجين بالقرى الأكثر احتياجاً

- «تجربة الشُغل»

- تعلم الحرف والاعتماد على النفس يقوّى الشخصية

- «كورسات لغة وبرمجة»

- دورات تدريبية تزيد المهارات وتؤهل لسوق العمل

- «يوم فى المتحف»

- رحلات للتعرف على حضارة مصر وتاريخها وزيارة المواقع الأثرية

- «مقارئ ودروس دينية»

- أطفال يقضون أوقاتهم فى حفظ القرآن وقراءة قصص الأنبياء

- خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل

- «القصاص»: الأهل لهم دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت بشكل جيد.. و«عبدالرحمن»: من الضرورى ابتعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعى قدر المستطاع

 

الصفحة الثامنة

- استراحة محارب

- «كولر» يمنح لاعبى الأهلى راحة 21 يوماً.. أزمة فى معسكر الإعداد.. و«أبوالعينين» يقترب من رئاسة الجهاز الطبى

- انفراجة

- الزمالك ينهى ورطة القيد مع لشبونة وغموض موقف «عبدالغنى»

- زعيم الثغر ينتفض

- الاتحاد السكندرى يعلن عن صفقاته فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل.. ويطلب 3 لاعبين من القلعة الحمراء

- «خيانة فى برشلونة»

- باريس سان جيرمان يقترب من حسم انتقال «ديمبلى» وحزن داخل غرفة ملابس «البلوجرانا»

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