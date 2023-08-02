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موعد تخفيف الأحمال اليوم عن مناطق بالمهندسين والوراق وبشتيل بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
07:53 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
شبكة الكهرباء - صورة أرشيفية

شبكة الكهرباء - صورة أرشيفية

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق المهندسين والوراق وبشتيل بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر اغسطس الجاري 2022 لمدة ساعة بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.

بشتيل

«شارع الغاز من وراق العرب - إسكان امبابة - خلف مصنع الكراسي - شارع النصر - أرض الجمعية - شارع الميثاق - شارع الأقصر من شارع البصراوي»

المهندسين

« شارع الحجاز - فندق أطلس - شارع جامعة الدول العربية - شارع عبد الحميد لطفي - شارع الفواكة»

الوراق

« معهد البلهارسيا - طريق جزيرة محمد - شارع العروبة بجوار الدائري »

أفرع شبكات وإيرادات محافظة الجيزة بنطاق شركة جنوب القاهرة للكهرباء

وتستعرض «الوطن» عناوين جميع فروع شبكات وإيرادات محافظة الجيزة الواقعة بنطاق شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء:

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.