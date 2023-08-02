موعد تخفيف الأحمال اليوم عن مناطق بالمهندسين والوراق وبشتيل بالجيزة

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق المهندسين والوراق وبشتيل بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر اغسطس الجاري 2022 لمدة ساعة بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.

بشتيل

«شارع الغاز من وراق العرب - إسكان امبابة - خلف مصنع الكراسي - شارع النصر - أرض الجمعية - شارع الميثاق - شارع الأقصر من شارع البصراوي»

المهندسين

« شارع الحجاز - فندق أطلس - شارع جامعة الدول العربية - شارع عبد الحميد لطفي - شارع الفواكة»

الوراق

« معهد البلهارسيا - طريق جزيرة محمد - شارع العروبة بجوار الدائري »

أفرع شبكات وإيرادات محافظة الجيزة بنطاق شركة جنوب القاهرة للكهرباء

وتستعرض «الوطن» عناوين جميع فروع شبكات وإيرادات محافظة الجيزة الواقعة بنطاق شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء:

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113