ما المحافظات المستثناة من خطة تخفيف الأحمال؟.. الحكومة توضح

أعلنت لجنة إدارة الأزمات التي تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، كاملة على مستوى المحافظات، وقراها ومدنها باستثناء 3 محافظات.

وأوضحت الحكومة في تقرير صادر عنها، أن المحافظات المستثناة من الخطة هي «مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر»، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى قلة معدلات استهلاكها للطاقة الكهربائية.

تخفيف الأحمال

وشملت خطة تخفيف الأحمال 24 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية»، وجرى إعلان جدول تخفيف الأحمال بكل قراهم ومدنهم.

كيف تتصرف فى حالة حدوث أعطال طارئة

وأوضحت الحكومة، أنه طبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة، أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال، يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة.

وأشارت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تعمل على الاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية، كما تستمر وزارة الكهرباء، بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية.

تضمنت تكليفات اللجنة أيضا، متابعة إقامة وزارة الشباب والرياضة، جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري «أغسطس وسبتمبر»، والتأكيد على عدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الإطلاق.

كما شددت اللجنة، على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في خلاف أوقات المباريات.