مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة ضمن خطة تخفيف الأحمال

حددت الحكومة مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة، وفق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة، وأكد مجلس الوزراء أن الخطة سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، مع استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وفيما يتعلق بمواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية، فقد جاءت كالتالي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة من الساعة 11 إلى 12 مساء:

- المنطقة الثامنة مدينة نصر

- شارع مكرم عبيد مدينة نصر

- حي السفارات مدينة نصر

- مساكن الفتح مدينة نصر

- مساكن الواحة

- الهجانة، أرض الجولف، مساكن الشروق

- مشروع اسكان المستقبل زهراء مدينة نصر

- إسكان القوات المسلحة زهراء مدينة نصر

- مساكن عثمان زهراء مدينة نصر

- شارع مكرم عبيد

موعد انقطاع الكهرباء بمناطق القاهرة من 10 إلى 11 مساء

- منطقة القللي.. شارع الجلاء، شارع القللي، شارع رمسيس

- التوفيقية.. شارع شامبليون، وشارع زكي

- الفجالة.. شارع السبتية، شارع الترعة البولاقية، شارع كامل صدقي

- السيدة.. شارع بورسعيد ،شارع الخليج المصري

- مصر القديمة.. محطة مجاري أرض الجمعية، مسجد عمرو بن العاص، مصر القديمة

- مدينة الفسطاط الجديدة منطقة 1 و2

-السيدة.. شارع زيد بن حاتم قلعة الكبش

-السيدة.. مساكن إسكان زينهم المرحلة الثانية منطقة 1

-عابدين.. دار الكتب، متحف الفن الإسلامي، بنك القاهرة، شارع بورسعيد

- الخليفة.. سوق الحمام، السيدة عائشة

- المعادي.. عمارات أرقام 16،13، 7،10 أبراج عثمان

-البساتين.. شارع محمد سراج، شارع عنتر، شارع محمود حسين، البساتين

أماكن انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة من 9 حتى 10 مساء

-وسط البلد.. شارع الترعة البولاقية، شارع الجلاء، نقابة المهن الزراعية

- وسط البلد.. شارع الجلاء، شارع عماد الدين، شارع الجمهورية، شارع باب البحر.

- الزمالك.. شارع حسن صبري، شارع 26 يوليو، الزمالك.

- الأزبكية.. شارع التوفيقية، برج سماء القاهرة.

- جاردن سيتي.. السكن الإداري، بنك قناة السويس، شارع عبد القادر حمزة

- مصر القديمة.. المجاورة الأولى الفسطاط، مدينة الفسطاط قطعة 140 و124

- المنيل.. شارع المنيل، شارع الملك الصالح، المنيل

- المقطم.. شارع 9 ، خلف مسجد بلال بن رباح ، الهضبة العليا

- القلعة.. عطفة خوخة، محكى القلعة، الحطابة

- القلعة.. شارع البقلي، السيدة عائشة

- منشأة ناصر.. إسكان سوزان مبارك منطقة 2

- المقطم.. إسكان عباد الرحمن، مدينة الفرسان.