العلاقات المصرية الإماراتية.. مسيرة حافلة بمحطات التعاون المشترك

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تقارباً كبيراً، وظهر ذلك جلياً في حرص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على قضاء إجازاته الصيفية في مصر منذ 3 سنوات، حيث ظهر الرئيس الإماراتي في مدينة العلمين، دون حراسة، أمس، والتقط مع المارة والمصطافين صوراً وفيديوهات تذكارية، من الرجال والشباب والنساء والأطفال، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتفت بتواجده في مصر.

احتفال بمتانة العلاقات المصرية الإماراتية

وظهر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «إكس»، تويتر سابقاً، بعنوان «نورت مصر»، وكان معبراً بدقة عن العلاقات المصرية الإماراتية، في ظل تقارب في الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، وضخ استثمارات إماراتية مستثمرة ومتزايدة في جمهورية مصر العربية، خاصة وأن البلدين احتفلتا في أكتوبر من العام الماضي، بمرور 50 عاماً على بداية العلاقات المصرية الإماراتية.

الاقتصاد والعلاقات المصرية الإماراتية

وعلق وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبد الله القرقاوي، على العلاقات المصرية الإماراتية، مبيناً أنها نموذج متميز للتعاون بين البلدين، وسط التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، خاصةً في المجال الاقتصادي، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة أكثر دولة تستثمر في مصر.

الفن يوثق العلاقات المصرية الإماراتية

ووصلت متانة العلاقات المصرية الإماراتية إلى أن ملحن النشيد الوطني الإماراتي هو الفنان المصري سعد عبدالوهاب، ابن شقيق الموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، وتوجد منتديات اقتصادية وثقافية مستمرة بين البلدين، في ظل متانة العلاقات والزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين.