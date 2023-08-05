العلمين الجديدة شاهدة على زيارة رئيس دولة الإمارات لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، قبل قليل، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في لقاء أخوي بين الرئيسين للتأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.

العلمين الجديدة تشهد تواجد رئيس الامارات

وأصدرت الرئاسة في مصر بياناً، اليوم السبت، حول لقاء الرئيس السيسي في العلمين الجديدة برئيس الإمارات الذي يؤكد دائما على سبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين القاهرة وأبو ظبي، مع تباحث المستجدات في الأوضاع الإقليمية والدولية في ظل تطابق وتشابه الرؤى بين البلدين.

العلمين الجديدة وحضور محمد بن زايد

زيارة العلمين الجديدة التي قام بها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد جاء بعد حضوره مصر من أجل إجازة خاصة يقضيها في الساحل الشمالي حيث ظهر أمس الجمعة في مشاهد عفوية من الأشخاص دون حراسة وحرص الأطفال والكبار ومختلف الأشخاص المتواجدين في الساحل الشمالي على التقاط الصور التذكارية معه.

زيارة الشيخ محمد بن زايد للعلمين الجديدة ليست الأولى

الزيارة التي قام بها إلى العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات ليست جديدة عليها فقد زار مصر في عام 2021 من أجل مناقشة القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة وسط التأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي.