أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر.. مستقرة

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، اليوم الأحد 6-8-2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2160 جنيها بدون مصنعية.

ونستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم في مصر، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2466 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا وسجل نحو 2261 جنيها بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعره بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2158 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1850 جنيها، وسجل عيار 14 استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1439 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 6-8-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، وسجل نحو 17264 جنيها، فيما سجلت الأونصة 76701 جنيها.