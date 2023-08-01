محمد أنور يكشف كواليس أغنية اختياراتي لـ أحمد سعد ضمن فيلم «مستر إكس»

تحدث الفنان محمد أنور، عن كواليس اختيار أغنية «اختياراتي» لـ أحمد سعد ضمن أحداث فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد.

محمد أنور يتحدث عن كواليس أغنية اختياراتي

وعبر محمد أنور عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية على «يوتيوب»، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن «أغنية اختياراتي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للجمهور، ووجود الفنان أحمد سعد إضافة كبيرة بالنسبة للفيلم، وصورنا الأغنية في اليونان».

وأضاف: «كانت كواليسها ممتعة، بالإضافة إلى أن هناك مفاجأة أخرى بأغنية جديدة من غناء الفنان أكرم حسني، اعتقد أنه سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة».

نجاح أغنية اختياراتي لـ أحمد سعد

حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، ووصلت مشاهداتها إلى نحو 29 مليون مشاهدة على يوتيوب، حيث تخطت المتوقع منها، وظهر خلالها عدد من النجوم منهم أحمد سعد، هنا الزاهد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أنور، أوس أوس.