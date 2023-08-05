رئيس «القاهرة التكنولوجية»: الدولة أنصفت التعليم الفني بإنشاء الجامعات المتخصصة

أكد الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، أن الجامعة أنهت جميع التجهيزات الخاصة بأعمال تنسيق القبول، ولأول مرة سيتم قبول طلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية بالجامعات التكنولوجية، وفقاً للحدود الدنيا التى سيقرها مكتب التنسيق والضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجامعة تستهدف قبول 700 طالب وطالبة بمختلف البرامج الدراسية.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات والبرامج الدراسية الجديدة المقرر إضافتها للتخصصات المختلفة؟

- الجامعة تبدأ فى استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية أو الثانوية العامة عن طريق مكتب التنسيق، بعد الترشح من قبَل المكتب، والنسب المعروفة للتنسيق هى 80% من إجمالى الطلاب المقبولين لطلاب الدبلومات الفنية و20% لطلاب الثانوية العامة، وبالنسبة لطلاب المدارس التكنولوجية أصبح لديها نسبة من إجمالى عدد الطلاب وهى 40% من إجمالى نسبة الـ80% لطلاب الدبلومات الفنية.\

«الشيخ»: نستهدف قبول 700 طالب.. وطلاب المدارس التطبيقية على رأس أولوياتنا

ماذا عن نظام الدراسة بالجامعة؟

- تم تحويل نظم الدراسة ببرامج الجامعة إلى نظام الساعات المعتمدة، من خلال 6 برامج، يجرى اعتمادها حالياً من قبَل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، لبدء الدراسة مع العام الجديد. وتم تجهيز البرامج وهى: الميكاترونكس والأوتوترونكس، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرنامج الأطراف الصناعية، وإنتاج تكنولوجيا البترول. والجامعة نجحت فى تخريج أول دفعة من 4 برامج دراسية العام الدراسى الجارى، ودفعة أخرى العام الماضى.

هل هناك برامج جديدة سيتم إضافتها؟

- تقدمنا للجنة القطاع بإنشاء 4 برامج دراسية جديدة وننتظر الاعتماد، وهى: برنامج «نقل ومعالجة المياه ذات التكنولوجيا العالية»، وبرنامج «الحلى وصناعة المجوهرات»، وبرنامج «تكنولوجيا الاتصالات والتليفونات»، وبرنامح «تكنولوجيا البناء»، ونأمل موافقة لجنة القطاع على 2 أو 3 منها لبدء الدراسة مطلع العام الجديد. والجامعة متميزة بمعاملها المتقدمة والمجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية فى التعليم الجامعى الدولى، وهناك شراكات سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى تحديث وتنمية مهارات الطلاب بمختلف المجالات.

لدينا معامل متطورة ومجهزة وفقا لأحدث النظم العالمية.. وتعاقدات مع شركات كبرى لتشغيل الخريجين الجدد

ماذا عن تدريب وتطوير مهارات الطلاب المختلفة؟

- الجامعة تقوم بعقد الشراكات المختلفة مع كبرى المصانع والشركات بشأن التدريب والتطوير لتعويض النقص فى جانب التدريب العملى للطلاب من خلال الاستكمال من المصانع والممارسة، وما يميز الجامعات التكنولوجية أن أكثر من 60% منها «عملى وتأهيل» لاحتياجات الصناعة.

ماذا عن المستهدف والأعداد المقرر قبولها من الطلاب؟

- نتوقع استقبال 600 أو 700 طالب، وهناك عوامل أخرى تتداخل فى الأعداد ولكن الأعداد المطلوبة من قبَل الجامعة لا تزيد على 700 طالب.

ماذا عن مصاريف الجامعة للعام الجديد؟

- حتى الآن المصاريف لم يتم زيادتها، ونظراً للاحتياج والمواد الخام التى يتم بها تجهيز المعامل المختلفة، فالمتوقع أن يتم زيادتها بنسب بسيطة جداً تغطى المواد الخام التى يتم جلبها لتدريب وتأهيل الطلاب.

وكيف ترى نظرة الدولة المصرية تجاه التعليم التكنولوجى؟

- الدولة نجحت فى ظل توجيهات القيادة السياسية ودعمها للتعليم الفنى فى إنصاف طلاب الشهادات الفنية والدبلومات من خلال إتاحة تخصصات وكليات متخصصة تناسب مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم وتؤهلهم لوظائف المستقبل إقليمياً ودولياً، والتنوع والإتاحة لمختلف أنماط التعليم يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بنظم التعليم الجامعى.

معدلات التوظيف

فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل سيتم عقد معرض توظيف كبير تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالى لتوظيف خريجى الجامعات التكنولوجية الـ3، وهناك تعاقدات مع عدد من الشركات، والجامعة لا تعمل فى أى برنامج جديد دون التعاقد مع الشركات، وهناك ظهير صناعى فى التعليم، والجامعة نجحت فى أن يكون هناك معدل توظيف لأكثر من 60% من الخريجين، وهناك فرص عمل لدى الشركاء المتعاونين مع الجامعة.