دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة التكنولوجية

تعمل الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا خاصة، لذا تدشن الحكومة المصرية جامعات وتنشئ كليات جديدة، متخصصة في تدريس التكنلوجيا الجديدة، وتخريج شباب يحتاجهم سوق العمل.

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن الكليات والجامعات التي تؤهلهم لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، في ظل التطور العالمي السريع، ومن ضمن الجامعات التى أنشاتها مصر في هذا الإطار جامعة القاهرة التكنولوجية

وترصد السطور التالية، معلومات عن جامعة القاهرة التكنولوجية، وفق الموقع الرسمي للجامعة، كما يلي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يوجد بجامعة القاهرة التكنولوجية حاليا كلية واحدة وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويتم من خلال الكلية تدريس 6 برامج مختلفة يحتاجها سوق العمل في مصر وخارجها، كما يلي.

- الطاقة الجديدة والمتجددة.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- تكنولوجيا الميتاترونكس.

- تكنولوجيا الأوتوترونكس.

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

- تكنولوجيا البترول.

وتقبل جامعة القاهرة التكنولوجية 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من الطلاب المقبولين في الجامعة من طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات والمعاهد المتوسطة.

شروط القبول في الجامعة

وأهم شرط للقبول بالجامعة، اجتياز اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للجامعة، وتشمل اختبارات القبول قياس مهارات اللغة الإنجليزية، وقياس مهارات الحاسب الآلي، وقياس المعلومات العامة في الرياضيات.

المستندات المطلوبة لاختبار القبول والالتحاق بالجامعة

- صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة لرقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.