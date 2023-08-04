قبل فتح تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدا.. اعرف الجامعات الخاصة المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، بداية من غد السبت، حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن موقع التنسيق سيتم غلقه في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء آخر يوم لإدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى لا يقع الطالب وأسرته في فخ الكيانات الوهيمة.

الكليات الخاصة المعتمدة من التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة المعتدة عددها 27 جامعة، وتأتي على النحو التالي:

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة سيناء.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة النهضة ببنى سويف.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة بدر.

- جامعة حورس.

- جامعة المصرية الصينية.

- جامعة ميريت.

- جامعة سفنكس.

- جامعة السلام.

- جامعة بدر بأسيوط.

- جامعة الصالحية الجديدة.

- جامعة الحياة.

- جامعة مايو.