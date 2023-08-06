سيدة تحتفل بنجاح ابنتها في الثانوية داخل دار كبار بلا مأوى: البركة في فرحتهم

قررت والدة طالبة بمرحلة الثانوية العامة الاحتفال بنجاح ابنتها في الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بمجموع درجات 363 أدبي وحصولها على المركز السابع على مستوى إدارة غرب الزقازيق التعليمية والمركز الأول بمدرستها الثانوية، بتوزيع وجبات على المسنين والأشخاص بلا مأوى.

وأوضحت ماجدة النبراوي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»: «قررت الاحتفال بنجاح ابنتي في الثانوية العامة بالاحتفال وسط أهالينا الطيبين في دار كبار بلا مأوى وإدخال السرور عليهم بإعداد وجبات من أرز وفتة ولحمة.. أسعد لحظاتي وأكثرها بركة وأنا بقدم وجبة طعام من صنع ايدي لأسيادنا الطيبين، واحتفالي وسطهم بنجاح بنتي بركة أكبر».

سيدة تحتفل بنجاح ابنتها بالثانوية في دار كبار بلا مأوى

وأعربت عن سعادتها بنجاح ابنتها في الثانوية العامة وأنها حاولت أن تمنح احتفالها بنجاح ابنتها بركة بطهي الطعام بيدها وفي مطبخ منزلها وتوزيعه على الأشخاص بلا مأوى في الدار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

فريق نسائي لرعاية كبار بلا مأوى

وتشير إلى أنها معتادة على زيارة نزلاء دار بلا مأوى وكبار السن ضمن فريق نسائي كبير من سيدات مدينة الزقازيق وقرى الشرقية بتوزيع الوجبات الساخنة صنع المنزل والمشروبات وكذلك الملابس والأغراض التي من شأنها إدخال السعادة على الاشخاص فاقدي الأهلية والكبار والأشخاص بلا مأوى في دور المسنين والدار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وهذا ما يضفي سعادة خاصة عليها وعلى رفاقها من النساء الساعين في الخير.