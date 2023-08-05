رئيس «الصحفيين الإماراتية»: لقاء السيسي وبن زايد بالعلمين له دلالات إيجابية

أكد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أن هناك تنسيقا عاليا بين مصر والإمارات وهذا يظهر من اللقاءات المشتركة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، موضحا أن هذه اللقاءات سمة بارزة في العلاقات بين البلدين ولها دلالات إيجابية وعلى الصعيد السياسي في تنسيق وتفاهم عالي خصوصا حول القضايا والملفات الشائكة في العالم العربي والعالم.

الإمارات أكثر الدول التي لها حضور اقتصادي مع مصر

وأضاف محمد الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أننا نمر بمرحلة تاريخية تؤثر على المنطقة بشكل مباشر بحكم القطب الواحد يؤثر على الجميع، وبالتالي القيادة الواعية في مصر والإمارات يدركون أهمية الدور والتشاور.

وتابع: «هذه اللقاءات بين الرئيسين المصري والإماراتي وقادة زعماء المنطقة تقرب وجهات النظر وتوضح الصورة لكي نأخذ قرارات أقرب إلى الصواب في هذه المرحلة»، مؤكدا أن الإمارات من أكثر الدول التي لها حضور اقتصادي مع مصر وهذا الوجود في مختلف القطاعات، وهذا أمر مهم سواء في القطاعات الاستثمارية أو المالية أو قطاعات الطاقة والسياحة».

مصر تقدم خدمة متمزة تضاهي الدول الأوروبية

وأشاد بوجود الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: «وجود محمد بن زايد في مدينة العلمين أخذ زخم كبير وكثير من الإماراتيين والخليجيين موجودين في منطقة الساحل الشمالي وموجودين هناك بدل من أوروبا، وهذه المشاريع مهمة للسياحة العربية ونقطة جديدة للسائح العربي»، مؤكدا أن مصر تقدم خدمة في هذه الأماكن السياحية تضاهي الموجود في الدول الاوروبية.