حميد الشاعري: العلمين أحلى مدينة على البحر المتوسط وأحيي الشركة المتحدة

قدم الفنان حميد الشاعري الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بداية حفله المقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فاعليات مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين».

وقال حميد الشاعري: «حبايبي.. منورين.. كل سنة وأنتو طيبين.. قبل ما نكمل أنا عايز أقول حاجة.. أنا عايز أحيي الصرح الجامد ده أحلى مدينة على البحر المتوسط مدينة العلمين الجديدة، وبشكر كل العمال النشطاء اللي عملوا الصرح ده» وطلب من جمهوره توجيه التحية للعمال بناة مدينة العلمين الجديدة.

وقدم حميد الشاعري التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «بحيي الشركة المتحدة على كل حاجة جميلة عملتهالنا في مهرجان العلمين، والعالم علمين، ويارب صوتنا يوصل للعالم كله قولوا يارب».

المهرجان مستمر لنهاية أغسطس

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء والمهرجان مستمر لنهاية أغسطس.

وانطلق الأسبوع الثالث من المهرجان، أول أمس الخميس، بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.