رئيس البورصة: مدينة العلمين الجديدة مكان مناسب ومتميز للاستثمار

أكد رئيس البورصة المصرية، رامي الدكانى، أن وجودنا في مدينة العلمين الجديدة لتشجيع الاستثمار وتوضيح مفهوم البورصة المصرية لجميع الزائرين.

مدينة العلمين الجديدة مكان مناسب للاستثمار

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» عبر قناة «DMC»، «نحن متواجدون اليوم تحت مبادرة البورصة في الساحل، من خلال عدة مواقع بالعلمين الجديدة؛ لتعريف جميع الأسر والزائرين بالاستثمار في البورصة وكيفية استغلال مدخراتهم بها والمحافظة عليها لزيادة الوعي بالثقافة المالية خاصة البورصة المصرية».

وأضاف أن هناك العديد من شركات الوساطة المالية لمساعدة الأسر لفتح حساب، وبدأ دخولهم بمجال البورصة المصرية وللإجابة عن أسئلتهم، مؤكدًا أن العلمين مكان مناسب وجيد للاستثمار بالبورصة المصرية.

مبادرة البورصة في الساحل

أطلقت البورصة مبادرة جديدة تحت مسمى «البورصة في الساحل» يجري التعامل بها خلال صيف 2023 بهدف محو الأمية المالية وزيادة الوعى بالثقافة المالية والبورصة المصرية، وتعريف طرق الاستثمار والادخار ومتابعة الحسابات الخاصة بالمستثمر طوال الوقت ومن أي مكان.