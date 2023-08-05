إليسا وتامر عاشور «مسك ختام» حفلات الويك أند في مدينة العلمين الجديدة

قال باسم أبو العينين، مراسل القناة الأولى، إن مدينة العلمين الجديدة تتألق وتقدم فعاليات وأنشطة عظيمة، مشيرا إلى أن حفل الفنان محمد منير بدأ بالأمس بأول أغنية في حياته، ومن ثم قدم دويتو مع الفنان حميد الشاعري، والحفل لاقي إعجابا واستحسانا من قبل الجمهور الذي كان في تناغم وانسجام كبير مع الحفل، متابعا: «اليوم نشهد ختام حفلات هذا الويد أند بالفنانة إليسا وتامر عاشور في مدينة العلمين الجديدة».

شاشات عرض بمختلف شوارع العلمين

وأضاف «أبو العينين»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر القناة الأولى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضعت شاشات عرض ضخمة في مختلف شوارع مدينة العلمين الجديدة المحيطة بالأرينا لتعرض الحفلات المختلفة للمواطنين الذين لم يستطعوا حجز التذاكر بسبب الإقبال الكبير عليهم.

فعاليات متنوعة ومتألقة بمهرجان العلمين

وأوضح أن هناك فعاليات متنوعة ومتألقة خلال مهرجان العلمين الجديدة الذي ينتهي يوم 26 أغسطس سواء كانت أنشطة رياضية أو فنية أو عروض تراثية وغيرهم، ويأتي ذلك وسط إقبال جماهيري كبير من المصريين والوطن العربي والأجانب من الجنسيات المختلفة.