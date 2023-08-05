تراجع جديد بأسعار المانجو في سوق الإسماعيلية.. كيلو السكري يبدأ من 18 جنيها

شهدت أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية اليوم السبت انخفاضا ملحوظا خاصة في أسواق الجملة بمدينة المستقبل بمدخل المدينة بالتزامن مع دخول ذروة الموسم وانتشار العديد من أنواع المانجو مع بداية شهر أغسطس الجاري.

أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية.. السكري يسجل أقل الأسعار

وقال الحاج فرج عبد الراضي أحد تجار المانجو في سوق الجملة بمدينة المستقبل، إن أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية تختلف يومياً بحسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت 18 جنيها للسكري كسعر للجملة وارتفع ليصل إلى 20 جنيه للدرجة الأولى.

وأضاف «عبد الراضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شهر أغسطس يعتبر ذروة موسم المانجو في محافظة الإسماعيلية لنضج الثمار وتساقطها من على الأشجار بشكل طبيعي دون أي تدخل بشري لتسريع النضج.

وتابع أن أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية تشهد تباينا حيث سجل فيها العويس من 30 جنيها إلى 60 للكيلو للدرجة الأولى، فيما سجل فص العويس درجة أولى 80 جنيها للكيلو في سعر الجملة.

وأشار إلى أن أنواع المانجو الموجودة حاليا في الأسواق تتنوع مابين السكري الأبيض والأخضر والقزاز والعويس والفص والزبدة والتيمور، والصديقة والجانوفيا، والبلدي.

أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية.. انخفاض في الأسعار

وقال محمد جمال أحد تجار المانجو في الإسماعيلية، أن أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية تسجل انخفاضا كبيرا عن بداية الموسم، وتصل إلى حوالي 40%، بسبب الكميات المعروضة في السوق وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن أسعار العام الحالي ارتفعت نسبيا عن أسعار العام الماضي بسبب انخفاض الكميات في مزارع الإسماعيلية وتأثر بعض المناطق بالعوامل الجوية، وخاصة العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة في شهر أبريل ومايو الماضي.